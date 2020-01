Here, piattaforma di dati e tecnologie di localizzazione, ha annunciato al Ces il lancio di Here Lanes, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei conducenti e la sicurezza stradale attraverso i sistemi di assistenza alla guida. Nel dettaglio, si tratta di una rappresentazione digitale in 3D della rete stradale globale che consente a un veicolo di posizionarsi in una corsia fornendo al contempo ai guidatori una guida visiva.

Here Lanes riceve dati precisi sulla segnaletica di corsia, larghezza e pendenza della strada, comunicando i segnali presenti in base al Codice della strada. L’app fornisce inoltre all’utente finale una guida per il mantenimento della corsia nelle zone non conosciute o in caso di avverse condizioni meteo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram