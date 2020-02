La casa spagnola è partner ufficiale del format d’intrattenimento di MTV. SEAT Ateca accompagnerà il conduttore del programma Nicolò De Devitiis e gli artisti ospiti all’appuntamento “Guess the Artist” powered by SEAT, game talk musicale ideato e realizzato da SBAM.

SEAT Ateca accompagnerà i cantanti in gara all’appuntamento con il format d’intrattenimento musicale “Guess the Artist” powered by SEAT, ideato e realizzato da SBAM per MTV e di cui SEAT è partner ufficiale. Il contenuto del talk sarà naturalmente legato alla musica e agli artisti che animeranno il palco del Festival e la cittadina di Sanremo.

A bordo del SUV, il conduttore Nicolò De Devitiis (noto volto televisivo, inviato del programma Le Iene e grande appassionato ed esperto di musica) si preparerà all’incontro con gli artisti ospiti del programma. Ogni giorno, infatti, De Devitiis avrà a disposizione soltanto qualche domanda chiusa per indovinare l’identità del protagonista della puntata, da porre mentre entrambi si troveranno sulla rispettiva SEAT Ateca completamente oscurata, in prossimità dello yacht che ospiterà l’intervista. In quel contesto, poi, gli artisti si apriranno al racconto di alcuni momenti speciali e condivideranno con il pubblico confidenze e ricordi significativi sulla propria vita, carriera e sulla propria partecipazione alla kermesse musicale italiana per eccellenza.

SEAT Ateca è il primo SUV lanciato dalla casa di Barcellona, sfoggia un design e uno stile sicuro di sé, rispecchiando l’anima e lo spirito degli artisti che partecipano alla kermesse musicale. Con le sue linee affilate e il design slanciato degli esterni, Ateca unisce classe, comfort e stile per una guida senza precedenti. Ogni viaggio ha una diversa sfumatura: così, ad esempio, gli 8 colori dell’illuminazione ambiente della SEAT Ateca permettono di personalizzare l’ambiente dell’abitacolo secondo il mood del viaggio, adattandolo anche alle sensazioni trasmesse dalla musica che si ascolta a bordo.

L’immagine di SEAT Ateca è contraddistinta da linee precise e dinamiche, che ne completano il look insieme a fari full LED e cerchi in lega da 19″. L’avanzata tecnologia presente a bordo rende inoltre il SUV il modello ideale per una guida senza pensieri. Zero stress e tanto divertimento sono garantiti da dotazioni tecnologiche come regolazione automatica della distanza, traffic jam assist, lane assist, blind spot detection e park assist, che aiutano a risolvere ogni problema e permettono di vivere la strada al meglio. Anche nelle condizioni di guida più insidiose, inoltre, grazie alla trazione integrale 4DRIVE, Ateca garantisce massima tranquillità.

Infine, equipaggiamenti come il connectivity box con sistema di ricarica wireless dello smartphone, il sistema di infotainment con Full Link e il sistema audio BeatsAudioSystem rendono Ateca una compagna ideale per qualsiasi viaggio, rendendo ogni giornata un’esperienza unica.

Dal 4 febbraio, il format “Guess the artist” powered by SEAT sarà disponibile in un doppio appuntamento quotidiano (alle 11.00 e alle 15.00) sui canali social ufficiali di MTV Italia e ripreso da SEAT Italia (Facebook, Instagram e il canale YouTube dedicato). Tutti i contenuti saranno poi in onda sabato 8 febbraio alle ore 11.00 su MTV Music (canale Sky 704) e domenica 9 febbraio alle ore 15.00 su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di tivusat e 715 di Sky), in replica poi durante la settimana dal 10 al 14 febbraio.

#guesstheartist #poweredbySEAT

