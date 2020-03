Da oggi fino al 29 marzo lo stabilimento Laika di San Casciano Val di Pesa (Firenze) chiuderà con cassa integrazione a zero ore per tutti i dipendenti che sono circa 500. Lo annuncia la Fiom-Cgil di Firenze, che con la Fim-Cisl aveva indetto una giornata di sciopero ieri, con adesione in massa, ma senza manifestazione pubblica in ossequio alle norme sul Coronavirus. Lo sciopero è stato per protestare contro una prima decisione di Laika di mettere soltanto una parte dei dipendenti in Cig, tenendo però al lavoro qualche decina di addetti.

La scelta dell’azienda della camperistica di chiudere, dettata anche da problemi nella fornitura di materiale, secondo i sindacati avrebbe creato “disparità di condizioni tra lavoratori, sia in termini salariali che di salute, rimettendo in discussione quei turni e quelle disposizioni che permettevano di lavorare in sicurezza, aumentando nuovamente la densità di presenza contemporanea dei lavoratori in linea, e vanificando quanto fatto dalle Rsu e Rls in questi giorni”.

