ROMA – Natale, anche per gli appassionati di auto, è tempo di regali. Riuscire a soddisfare i raffinati gusti degli automobilisti nostrani non è però impresa facile, ecco quindi che un aiuto arriva da uno dei brand più esclusivi del panorama automotive. Aston Martin ha appena lanciato l’iniziativa “Christmas Time” con tante idee per un regalo sicuramente apprezzato dai fan dell’iconico

marchio britannico e non solo. Ispirandosi alla sua illustre storia, ad esempio, la New Aston Martin Heritage Collection combina un bellissimo design e originalità con una qualità eccezionale in una selezione di oggetti ispirati al suo heritage offrendo la scelta tra quatto t-shirt e una classica polo, mentre per i palati più raffinati si può scegliere la sciarpa o il classico cappellino da baseball in cashmere, entrambi prodotti nello Yorkshire, con fibre di altissima qualità e realizzati con tecniche antiche (prezzi compresi tra 27 e 147 euro). La collezione Aston Martin Racing celebra una partnership di lunga data con il marchio di sartoria di lusso Hackett London, offrendo il meglio del design e dell’artigianato inglese, tra l’altro, con uno sconto del 40% sugli 84 articoli della collezione (dai 27 euro del cappellino ai 343 euro della giacca in materiale tecnico.

Da non dimenticate poi che l’auto più amata dall’agente segreto di “Sua Maestà” è targata Aston Martin e quindi non può certo mancare tra le proposte natalizie anche in vista della prossima uscita del nuovo film di 007. “Siamo molto orgogliosi della nostra collaborazione con l’agente segreto preferito della Gran Bretagna, James Bond – spiegano al quartier generale – Per celebrare l’uscita del prossimo anno del nuovo film di James Bond, “No Time To Die”, abbiamo creato una collezione di prodotti in co-branded tra cui t-shirt, set di badge pin, taccuini e portachiavi delle quattro iconiche auto presenti nel film”. Tra gli oggetti presenti in questa speciale collezione griffata 007 (con prezzi dai 17 euro ai 153 euro) ci sono anche una moderna power bank (con sistema di ricarica wireless) e una splendida DB5 Bond Edition in mattoncini Lego con tutti gli elementi che l’hanno resa la compagna inseparabile di mille inseguimenti e avventure (dal sedile eiettabile, allo schermo antiproiettile fino ai rostri sui mozzi e alle mitragliatrici). Infine, per i più piccini (ma anche per i grandi) non possono mancare i nuovissimi modellini del super Suv Dbx in scala 1:43 e 1:18 (rispettivamente a 72 e 162 euro) nelle tonalità Hyper Red e Satin Solar Bronze, ricchi di dettagli accurati, senza parti in movimento e fissati su una base. Tutti i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale e possono essere spediti in tutto il mondo.