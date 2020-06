Dopo essere stata svelata in febbraio al Chicago Auto Show, la nuova monovolume Chrysler Pacifica AWD può ora essere ordinata presso le concessionarie Usa nella Launch Edition 2020, allestita sul modello Pacifica Touring L. Questa nuova auto offre il sistema di trazione integrale (AWD) più avanzato della sua categoria e segna il ritorno nell’ambito degli Mpv a quattro ruote motrici dal 2004, quando venne lanciato il primo minivan Chrysler AWD.

Se le ruote del Pacifica AWD perdono aderenza, il sistema 4×4 a gestione elettronica attiva automaticamente il trasferimento del 100% della coppia disponibile alle ruote con maggiore trazione, mentre – con una funzione esclusiva – quando non è necessario avere la massima trazione su entrambi gli assi il sistema si disconnette automaticamente, riducendo l’assorbimento della trasmissione e migliorando l’efficienza. L’edizione di lancio AWD – che arriverà nelle concessionarie nordamericane nell’ultimo trimestre – include anche ruote da 18 pollici aggiornate nella nuova finitura Foreshadow e pneumatici autosigillanti Michelin Premier 235/60-R18. All’interno spiccano una speciale finitura con rivestimenti neri, sedili in pelle McKinley bordati con cuciture Light Diesel Grey, cornici in metallo spazzolato e radio touchscreen Uconnect da 8,4 pollici.

”La reazione era stata straordinariamente positiva quando abbiamo annunciato la nuova Chrysler Pacifica con funzionalità AWD – ha commentato Tim Kuniskis, responsabile globale Alfa Romeo e responsabile Dodge, SRT, Chrysler e Fiat di FCA – Nord America – Pacifica offre soluzioni per famiglie e ora con la versione AWD aiutiamo gli utenti ad arrivare dove vogliono con qualsiasi tipo di clima”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram