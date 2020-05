Il BMW Group prevede di investire 4,4 miliardi di yuan (circa 620 milioni di dollari) quest’anno nella costruzione del suo nuovo stabilimento a Shenyang, capoluogo della provincia di Liaoning nel nordest della Cina. Secondo la commissione provinciale per lo sviluppo e la riforma, l’investimento sarà utilizzato per completare l’edificio principale della nuova fabbrica della BMW Brilliance Automotive (BBA), una joint venture tra il BMW Group e la Brilliance China Automotive Holdings. Con un investimento totale di 28,3 miliardi di yuan, il nuovo stabilimento dovrebbe essere completato nel 2022, rendendo Shenyang il centro di produzione globale della BMW. BBA ha completato la sua 3 milionesima auto, un ibrido plug-in, nella linea di produzione di Shenyang il 27 febbraio, in seguito alla ripresa della produzione negli stabilimenti cittadini di Tiexi e Dadong il 17 febbraio. La Cina è diventata il più grande mercato di vendita al mondo per la BMW, che ha venduto più di 720.000 auto nel 2019. Dal lancio di BBA nel 2003, BMW ha investito oltre 52 miliardi di yuan a Shenyang e ha completato la costruzione di due fabbriche di veicoli, un impianto di propulsione e un polo di ricerca e sviluppo. (ANSA-XINHUA)

