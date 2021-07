ROMA – Continua a crescere la quota dei marchi cinesi sul mercato interno. A giugno, come mostrano i dati dell’associazione di settore China Association of Automobile Manufacturers, le vendite di autovetture da parte di case automobilistiche nazionali hanno rappresentato il 44,1% del totale, registrando un aumento di 10,5 punti percentuali su base annua, con la quota di mercato incrementata di 2,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. Nel primo semestre, le vendite di vetture di brand cinesi sono salite del 46,8% su base annua rappresentando il 42% del totale, con un aumento della quota di mercato di 5,6 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente.

