ROMA – La mobilità pulita sarà uno dei temi del futuro nel nostro Paese. “L’Italia ha circa 35 milioni di auto, di cui 13 milioni sono euro 0, euro 1 e euro 2. Da solo questo pacchetto,un terzo di tutte le auto, fa più inquinamento di tutte le altre. Serve l’auto elettrica accessibile a tutti”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenuto a Parma alla Green Week, festival della green economy.

Il ministro mette sul piatto della nosra Economia un investimento importante che può essere una spinta per l’industria dell’auto. “Abbiamo un piano per la mobilità di 27 miliardi – ha spiegato Cingolani – che in realtà è un piano di trasformazione energetica. Il progetto è questo: facciamo un accordo e cominciamo a mettere una produzione di batterie in Italia, come in Francia e in Germania, che ci aiuti a essere più competitivi e ad abbassare i costi. Nello stesso tempo sviluppiamo motori a basso costo, caso mai mild hybrid, così fra cinque, sei, sette anni, consentiamo a quelli che non possono oggi permettersi una macchina elettrica di comprarne una, che inquina 3mila volte meno rispetto a quella euro zero”.