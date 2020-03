Citroen C3 torna in televisione, in Italia, con una campagna firmata Éric Judor che mette in risalto il suo punto di forza: la personalizzazione. Dopo la saga del 2019 composta da due spot ispirati dai conducenti (il judoka, le gemelle), la best seller di casa Citroen torna in TV con la pellicola ‘Citroën C3, personalizzazione’.

Nel filmato, alcuni poliziotti stanno cercando una Citroën C3 grigia con il tetto rosso. Ma le 33 combinazioni di colore non facilitano di certo il loro compito: le possibilità di confondersi sono davvero molte quando in strada si incontrano tante Citroën C3 e tutte diverse tra loro. Eric Judor si diverte a giocare con le espressioni degli agenti di polizia e sfrutta ogni loro azione per trasformare la ricerca dell’auto inun momento di pura commedia.

Questacampagna internazionale, adattata in numerosi Paesi, è stata diffusainizialmente in Francia dal primo dicembre. In Italia, è on air a partire dal 4 marzo nel formato spot TV da 30 secondi. A questo si aggiungerà un formato da 20 secondi specifico per i social network. Attore, regista e comico francese (serieH, Platane, film La Tour Montparnasse Infernale, …), Éric Judor continuerà a collaborare con Citroën e accompagnerà la marca con la sua agenzia Traction (Gruppo BETC) con altre campagne previste per il 2020.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram