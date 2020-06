Sarà svelata in anteprima nondiale il prossimo 30 giugno la nuova Citroen ë-C4, berlina compatta, disponibile in versione benzina e diesel (C4) ma anche 100% elettrica. Nuova ë-C4 – 100% ëlectric e C4 propongono una nuova interpretazione di berlina compatta, con un’identità unica e decisa. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da suv, per maggiore forza e carattere.

Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroën e introduce un rinnovamento dello stile all’interno della gamma. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime benessere e comfort.

Progettate secondo il programma Citroën Advanced Comfort, nuova ë-C4 – 100% ëlectric e nuova C4 offrono una nuova esperienza di un comfort moderno a 360° gradi declinato in ogni aspetto: il comfort di guida garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort; il comfort a bordo, grazie agli interni spaziosi e agli equipaggiamenti funzionali. Le berline compatte rappresentano per Citroën una lunga storia di successo fin dalla prima C4 del 1928. Un patrimonio di cui fa parte la GS, eletta ‘Auto dell’Anno 1971’ in Europa e che quest’anno celebra i suoi 50 anni.Una gamma di automobili note per il loro design, il loro comfort e il loro comportamento stradale nel corso dei decenni:C4-1928, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, BX, ZX, Xsara, C4-2004, C4-2010 e C4 Cactus.

