Citroën C4 SpaceTourer è un reale spazio di vita conviviale che invita a viaggiare all’insegna della tecnologia.

Il Touch Pad 7” propone uno schermo capacitivo che offre una grande facilità di lettura. L’uso del display panoramico HD 12” è ottimizzato con la navigazione Connect Nav, che offre reattività, connettività e modularità. Con la nuova generazione di schermi touch, le operazioni sono più fluide e reattive, grazie alla tecnologia capacitiva. Tutti i comandi sono a portata di mano del conducente o del passeggero anteriore: sistemi di assistenza alla guida, climatizzazione, telefonia con tecnologia Bluetooth (accesso alla rubrica telefonica o gestione della doppia chiamata), dispositivi multimediali (con possibilità di ascoltare la musica dallo Smartphone), applicazioni richiamabili mediante Mirror Screen (funzione che permette di duplicare Touch Pad 7” le applicazioni compatibili del proprio smartphone), radio con 6 altoparlanti (equipaggiata di radio AM, FM e DAB) e pilotata con i comandi al volante. Il Connect Nav offre una miglior fruibilità e facilita la navigazione con una cartografia migliorata. Le principali città europee e i monumenti sono visualizzati in 3D. Le parti in rilievo sono rappresentate in modo realistico. Su strada a più carreggiate un sistema di frecce permette di visualizzare più rapidamente la via da imboccare.

Durante la navigazione una finestra di pop up mostra, in prospettiva, l’avvicinamento a una intersezione complessa, con i relativi cartelli. Il conducente riceve le informazioni sulla velocità delle strade principali, autostrade e strade statali. Per semplificare le interfacce e rendere l’auto sempre più sicura durante la guida, è disponibile il riconoscimento vocale, per interagire con la navigazione, la telefonia e i dispositivi multimediali. Il sistema permette quindi di leggere SMS e mail, e di inviare instant messages dall’auto. Infine la funzione Mirror Screen con USB collega al contenuto multimediale del proprio smartphone, e permette di utilizzare le applicazioni compatibili direttamente dal Touch Pad. Inoltre il Citroen Connect Box mette il conducente in contatto con una piattaforma di assistenza specializzata. In caso di incidente un Sms, che comprende l’identificazione del veicolo, le coordinate telefoniche e la localizzazione geografica precisa, viene inviato in modalità manuale o automatica, mediante connessione Gsm, a una piattaforma che funge da hosting e coordinamento della ricezione e del trattamento delle chiamate. Se il conducente non è in grado di rispondere, la chiamata viene inviata automaticamente ai servizi di soccorso.

