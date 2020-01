I servizi connessi del suv C5 Aircross Hybrid permettono di godere di un comfort senza limiti, per affrontare un viaggio in totale semplicità e senza preoccupazioni, riuscendo ad esser sempre connessi con l’esterno per una quotidianità ancora più semplice e immediata.

In particolare, il Citroën Connect Box è un servizio che mette a disposizione degli occupanti un’assistenza quotidiana, la chiamata SOS, e il sistema di telecomando a distanza remote control che permette di controllare a distanza il veicolo, grazie all’applicazione My Citroën (programmazione della ricarica e precondizionamento dell’abitacolo per ottimizzare l’autonomia elettrica, monitoraggio della capacità della batteria e del livello rimanente di carburante, chilometraggio, ubicazione del veicolo parcheggiato).

Il suv ibrido del double chevron è dotato anche di Citroën Connect Nav: la navigazione connessa Citroën Connect Nav, che dispone della visualizzazione del traffico in tempo reale e delle zone di pericolo, prevede anche informazioni relative all’elettrificazione del veicolo, con i POI delle zone di ricarica elettrica oltre alle stazioni di rifornimento carburante, e una rappresentazione del raggio d’azione in funzione del livello di carica della batteria, per gestire al meglio l’autonomia della vettura in modalità completamente elettrica e in modalità ibrida.

Infine per un elevato livello di connettività, a bordo è disponibile il Mirror Screen, con i protocolli di mirroring Apple Carplay e Android Auto, per accedere facilmente a tutte le applicazioni compatibili del proprio smartphone tramite il Touch Pad del veicolo.

