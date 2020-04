Ricarica più veloce per Citroen C5 Aircross, con il nuovo cavo da 7,4 kW. A partire da questo mese di aprile, viene infatti introdotto all’interno del listino di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in, l’accessorio cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW da oggi disponibile per entrambi gli allestimenti FEEL e SHINE. Questo cavo di ricarica, in abbinamento all’opzione Caricatore OBC (On Board Charger) 7 kW monofase, permette la ricarica completa del SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in in meno di 2 ore con Wall Box pubblica o domestica da 7,4 kW. Il nuovo metodo di ricarica va ad aggiungersi alle innovazioni introdotte su C5 Aircross, a cominciare dalla modalità elettrica a zero emissioni ZEV, fino ad arrivare ai sedili Advanced Comfort, le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions ed i vetri anteriori acustici stratificati. L’efficacia dell’opzionale Cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW ottimizza il tempo di ricarica della batteria di trazione. Se l’equipaggiamento di serie, costituito dal cavo di ricarica T2 per presa domestica in dotazione insieme al caricatore OBC 3kW, consente invece di completare la ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand) e 7 ore (con presa standard), si scende a meno di due ore se invece si utilizza il cavo di ricarica disponibile come accessorio modalità 3 monofase da 7,4 kW con caricatore opzionale OBC 7kW monofase, con Wall Box 32 A.

Il tutto, con l’immediato riscontro fornito da due LED colorati inseriti nello sportellino di ricarica. I LED aiutano anche a seguire visivamente il processo di ricarica, che può essere aggiornato anche dall’applicazione My Citroen. Dalla stessa app (oppure dal Touch Pad nell’abitacolo) è inoltre possibile impostare la ricarica programmata o differita, con cui viene sfruttata la maggiore economicità delle fasce orarie con tariffa ridotta. Il Cavo di ricarica modalità 3 monofase da 7,4 kW è ordinabile da aprile al prezzo di 279,12€ (IVA inclusa). Il caricatore OBC (On Board Charger) 7 kW monofase è disponibile in opzione al prezzo di 300 euro (IVA inclusa).

