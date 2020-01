Citroën lancia Citroen Service 24/7, servizio che permette al cliente di lasciare e ritirare la propria auto in concessionaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso uno sportello automatico. Sperimentato con successo in Massy e in Marsiglia, questo sistema innovativo sarà implementato in 50 punti vendita nel corso del primo semestre 2020.

L’obiettivo principale del servizio è quello di permettere al cliente, per le operazioni di manutenzione ordinaria, di depositare e di ritirare il proprio veicolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando uno sportello automatico senza dover prendere appuntamento con una persona fisica. La chiave del veicolo e il certificato di circolazione si lasciano allo sportello, mentre il pagamento del servizio si effettua online. Una volta conclusa la prestazione, il cliente viene avvisato via sms e può tornare a ritirare la chiave e i documenti allo stesso sportello in qualsiasi momento, e quindi ripartire con la propria auto, che troverà posteggiata in un parcheggio riservato. Il Citroen Service propone così una nuova esperienza in concessionaria, semplice e senza costi aggiuntivi, che libera il cliente da qualsiasi vincolo di orario e semplifica la sua vita, garantendola stessa qualità del servizio con l’accettazione tradizionale in officina. Presso lo sportello automatico è possibile ritirare/restituire un veicolo sostitutivo 24 h/24 e 7 giorni /7, quando necessario e in aggiunta al deposito/ritiro del veicolo del cliente; ritirare/restituire un veicolo in locazione 24 h/24 e 7 giorni / 7, nell’ambito del servizio di noleggio a breve termine Citroën Rent&Smile.

Citroen Service 24/7 sarà implementato in 50 punti vendita Citroën nel primo semestre 2020, con un obiettivo di oltre 100 sportelli installati entro il 2020, a livello internazionale.

