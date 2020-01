Non farà di certo i numeri di suv e crossover, ma il segmento dei monovolume e multispazio continua ad avere un suo discreto pubblico, una clientela sempre più attenta allo spazio e alla versatilità.

In questo scenario il marchio francese Citroën primeggia con il suo SpaceTourer, un mezzo adatto non solo ai viaggi nel tempo libero, ma anche altri tipi di esperienze, facilitando e ottimizzando gli spostamenti. A partire dallo scorso novembre poi la gamma di questo mezzo versatile si è arricchita con il motore di ultima generazione 2.0 BlueHDi 120 S&S abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8.

Questa nuova proposta offre un reale valore aggiunto ai clienti che desiderano la comodità del cambio automatico senza rinunciare a consumi ed emissioni di CO2 ridotti, oltre ai costi di utilizzo contenuti.

Inoltre, il motore 2.0L BlueHDi 120 S&S EAT8 consente un incremento del peso del rimorchio. Le versioni di Citroën SpaceTourer equipaggiate con questa motorizzazione, possono infatti trainare fino a fino a 2,3 tonnellate di peso (entro i limiti della massa complessiva).

Citroën SpaceTourer si distingue nel segmento di riferimento per il suo design dalle linee fluide per uno stile al contempo energico e rassicurante. Il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità.

La sua architettura efficiente è al servizio dell’abitabilità e della praticità e adatta a tutti gli utilizzi. Disponibile in 3 lunghezze (da 4,60 m a 5,30 m), può ospitare fino a 9 persone (a seconda delle versioni) ed è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città. Grazie ad un’altezza di 1,90 m, accede facilmente ai parcheggi coperti. Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti. Il bagagliaio di Citroën SpaceTourer è ampio e modulabile, fino a 2.932 litri nella versione XL – 5 posti. Nella versione XL, si arriva ad avere a disposizione un volume utile di 4.554 litri dietro alla fila 1, ripiegando completamente i sedili della fila due e tre.

Citroën SpaceTourer è disponibile in 4 versioni, destinate alla famiglia oppure ai professionisti del trasporto di persone: SpaceTourer Feel e SpaceTourer Shine, proposte in 3 lunghezze e disponibili in configurazione da 5, 7 o 8 posti (dedicate alle famiglie numerose); SpaceTourer Business e SpaceTourer Business Lounge, proposta in 2 lunghezze M e XL, e disponibile in configurazione da 6 o 7 posti.

