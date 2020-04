Moderno e da uno spiccato carattere, Citroen SpaceTourer, con le sue tre silhouette e le configurazioni di allestimento interno, fornisce una nuova risposta agli utilizzi delle ‘comunità’ di famiglie o di amici, ma anche dei professionisti. Questo nuovo modello, agile e in linea con i tempi, associa senza compromessi comfort, praticità ed estetica. Grazie alla sua nuova piattaforma, SpaceTourer offre un comportamento dinamico ed un’efficienza straordinaria con consumi Best in Class. Dispone di tecnologie destinate a garantire un’elevata sicurezza, facilitando la vita quotidiana. Presentato al Salone dell’Auto di Ginevra 2016, SpaceTourer è compagno di una vita intensa e senza limiti.

Grazie alla sua modernità, SpaceTourer fornisce una risposta adeguata ad un mondo in continuo movimento, dove il modo di vivere e di agire evolve rapidamente, diventando sempre più frequente condividere con altre persone non solo i viaggi nel tempo libero, ma anche altri tipi di esperienze. Ottimista, pratico e conviviale, SpaceTourer facilita la vita e rende tutto possibile. Polivalente e valorizzante, SpaceTourer è disponibile in 3 versioni. In questo modo vengono soddisfatte le esigenze delle famiglie di oggi e quelle dei professionisti, grazie all’audacia tipica di Citroen. SpaceTourer è caratterizzato da un design dalle linee fluide, per un veicolo che trasmette serenità. Lo stile di SpaceTourer è al contempo energico e rassicurante ed il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità. Questo modello vanta un’architettura efficiente al servizio dell’abitabilità, della praticità e adatta a tutti gli utilizzi. La sua piattaforma modulare deriva dall’EMP2 ed offre un maggiore spazio a bordo, un maggiore volume del bagagliaio e una maggiore maneggevolezza. Disponibile in 3 lunghezze a scelta, tra cui una versione inedita sul mercato, di 4,60 m che può ospitare fino a 9 persone, è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città. Grazie ad un’altezza di 1,90 m, accede facilmente ai parcheggi coperti. Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti. Il comfort è al servizio del benessere del corpo e della mente, con interni accoglienti, una posizione di guida rialzata, sedili scorrevoli e ribaltabili a seconda degli utilizzi, nonché di un tetto in vetro. Un benessere aumentato da un isolamento acustico di alto livello abbinato ad un comfort di marcia ottimale. A bordo le tecnologie facilitano la vita. Tra queste l’Head-up Display e la navigazione 3D con Connect Nav, ma anche tecnologie al servizio della sicurezza con, tra le altre, le funzioni: Coffee Break Alert che invita a fare una pausa dopo 2 ore di guida ininterrotte, allarme attenzione conducente che permette di individuare la disattenzione del conducente e l’allerta di rischio collisione. Un insieme di tecnologie e di prestazioni che nel 2015 hanno permesso a SpaceTourer di ottenere le 5 stelle del protocollo Euro NCAP. Sotto al cofano sono disponibili motorizzazioni diesel di ultima generazione della famiglia BlueHDi, con potenza fino a 180 CV e coppia 400Nm, per ridotti livelli di consumi e di emissioni di CO2e costi di utilizzo contenuti. Per la versione SpaceTourer i prezzi partono da 34.100 euro mentre per chi sceglie il Business si parte da 31.400 euro.

