Risultati 2019 molto positivi per Citroen in Europa, che ha ottenuto la crescita continentale più importante (+4,9%) rispetto nell’ambito dei 12 migliori brand. Un successo a cui hanno contribuito il +6,7% ottenuto in Germania e il +3,3% dell’Italia. Lo ha detto nel suo ultimo intervento da CEO della marca del Double Chevron Linda Jackson, appena nominata responsabile di uno studio destinato a chiarire e supportare la differenziazione dei marchi nel portfolio, riportando direttamente a Carlos Tavares.

“Siamo molto soddisfatti per questa performance molto positiva – ha detto durante una conference call – perché ottenuta in un mercato che è rimasto stabile, crescendo solo dello 0,4%. E la nostra quota in Italia è arrivata al 4,8% rispetto al 4,7% del 2018”. Parlando dei risultati 2019 Linda Jackson ha ribadito che ”le vendite mondiali di Citroen, al di fuori della Cina nel 2019, sono cresciute del 1% rispetto al 2018, con un trend positivo che in Europa dura da 6 anni, e che ha fatto crescere Citroen nel 2019 del 30% rispetto al 2013. Anche la quota è salita dello 0,2% arrivando al 4,7%”.

Double Chevron molto bene anche in Middle-East & Africa con un + 24% rispetto al 2018. ”Siamo cresciuti in numerosi mercati, tra cui la Turchia, che il nostro principale mercato nella regione, con +43% – ha precisato Linda Jackson – e poi +35% in Marocco e addirittura +200% in Egitto”. Anche se numericamente limitate, le vendite nella regione India & Pacific sono salite del 17% rispetto al 2018.

”In Giappone abbiamo guadagnato il 27%, un record di vendite degli ultimi 20 anni grazie alla C3, la nostra best seller a livello mondiale e best seller anche in Giappone”.

E’ invece calata la prestazione in Latin America (- 15% rispetto al 2018) ”principalmente a causa del mercato in Argentina che è crollato del 46%. In compenso in Brasile Citroen ha incrementato i volumi del 14% grazie al suv C4 Cactus prodotto localmente”.Stabile l’andamento in Eurasia con due eccezioni: Ucraina +20% e Russia +18%.

Linda Jackson ha anche confermato che nel 2020 debutterà un modello con grandi potenzialità, la nuova generazione della C4 che verrà proposte oltre che benzina e diesel anche come BEV. Sarà costruita in Spagna. In tema di CO2 Linda Jackson ha sottolineato che l’obiettivo per il Gruppo PSA ”è di non pagare multe per il non rispetto dei limiti” e che quindi lo sforzo sarà sulla proposta di modelli a basse emissioni. E per quanto riguarda i motori a gasolio, che continueranno ad essere sviluppati e prodotti da Citroen, Linda Jackson ha detto che ”l’andamento delle vendite dei diesel” che mostra una ripresa in alcuni mercati ”non può essere gestito, nemmeno a livello di previsioni, dalle Case automobilistiche”. Questo perché il mercato è ”influenzato da quello che decidono i Governi e anche le Amministrazioni locali”, ma anche da cioè che ”l’opinione pubblica percepisce” e da ciò che ”riferisce la stampa”.

