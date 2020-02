“Il lancio del nuovo Iveco S-Way è al centro del capovolgimento di fronte per noi nel segmento dei veicoli commerciali pesanti, in un comparto dove abbiamo sofferto per diversi anni. Gli ordini a fine gennaio erano del 20% superiori a quelli del gennaio dell’anno scorso, pur in un contesto di mercato debole, e ci permetteranno di riguadagnare quote di mercato nel 2020, specialmente nei confronti dei flottisti, clienti che vogliamo riconquistare”. Lo ha detto il ceo di Cnh Industrial Hubertus Muhlhauser durante la conference call sui conti 2019.

