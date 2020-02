Cnh Industrial chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a 28,1 miliardi di dollari (-5,5%), utile netto di 1,45 miliardi di dollari (+32,3%) e utile netto adjusted di 1,17 miliardi di dollari (+5,5%). Proposto un dividendo di 0,18 euro (circa 0,20 dollari) per azione ordinaria, in linea con il 2019. L’indebitamento netto delle Attività Industriali è pari a 854 milioni di dollari, in miglioramento di 1,5 miliardi di dollari rispetto al 30 settembre 2019 e con un deterioramento di 2,55 milioni di dollari rispetto al 31 dicembre 2018. Per il 2020 Cnh Industrial indica come obiettivi ricavi di vendita netti delle attività industriali da stabili a leggermente in flessione rispetto al 2019 a cambi costanti, un risultato diluito per azione adjusted tra 0,78 e 0,86 dollari, free cash flou delle attività industriali tra 400 e 600 milioni di dollari.

