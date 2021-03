ROMA – La passione per i motori non conosce confini, specie se poi scaturisce dalla mente di ricchi collezionisti. L’ultima follia arriva dall’Inghilterra e precisamente dal garage milionario di Benjamin Treynor Sloss e di sua moglie Christine, entrambi patiti per le auto di lusso personalizzate secondo i loro gusti e desideri. Basti questo: grazie al patrimonio del capofamiglia, vicepresidente engineering di Google, hanno realizzato una collezione di automobili, per lo più Ferrari e Rolls-Royce, il cui valore è stata stimato intorno ai 30 milioni di dollari, circa 25 milioni di euro.

Ebbene, attraverso il concessionario Rolls-Royce Motor Cars Los Gatos, in questi giorni agli Sloss è stato consegnato l’ultimo gioiello personalizzato, un Black Badge Cullinan con i colori della bandiera di Modena: per la carrozzeria il blu – o meglio Pikes Peak Blue per ricordare la celebre gara in salita in Colorado -, e il giallo per le pinze freno e una parte dei rivestimenti interni in pelle. Il tutto magistralmente realizzato dagli specialisti del reparto Bespoke di Rolls-Royce. Non mancano il caratteristico monogramma RR argento su nero, le cornici dei finestrini scure e i cerchi personalizzati bicolore Black Badge. Più un dettaglio particolarmente costoso: l’iconica statuetta Spirit of Ecstasy è stata ricavata da un blocchetto pieno di fibra di carbonio. Ma non è tutto: le piastre battitacco salvaporta sono state personalizzate con un processo di Physical Vapor Deposition in nero e quindi incise per rivelare il metallo argentato del nome del cliente – Benjamin – sul lato del guidatore, e Christine sul lato passeggero. Sui pannelli delle porte compare anche il logo personale della moglie, che viene usato sulle sue auto da corsa: una scarpa con tacco alto – il cosiddetto stiletto – che nella Black Badge Cullinan è stato ricamato in argento sulla pelle, ispirandosi ad un paio di stiletti altrettanto preziosi, quelli fatti confezionare per Christine da Wicked Addiction con i colori delle Ferrari e lo scudetto col Cavallino Rampante.

I due ricchi coniugi frequentano infatti anche le piste, e nelle gare per non professionisti schierano le loro auto che sono riconoscibilissime perché rigorosamente verniciate con i colori della bandiera di Modena. Oltre alle diverse supercar di Maranello, tra cui una preziosa LaFerrari Aperta e una FKK-K da pista, nel garage degli Sloss a Los Altos in California c’è una Rolls-Royce Dawn Black Badge gialla e blu creata su misura nel 2018 e consegnata ai due miliardari dallo stesso Ceo della Casa di Goodwood Torsten Muller-Otvos.