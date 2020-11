Advertisements

Advertisements

– L’esplosione del fenomeno delle consegne a domicilio impone cambiamenti anche sui mezzi di trasporto di rider e fattorini: nasce la necessità di avere consegne a emissioni zero con una nuova gamma di veicoli elettrici per evitare di peggiorare ulterioremente l’ambiente. E’ questa la fotografia che ci regala la nuova ricerca LeasePlan, un “White Paper” dal titolo emblematico: “Perchéè il momento di passare a una flotta di e-LCV”.“Ora più che mai – spiega infatti Tex Gunning, Ceo di LeasePlan – le persone si affidano ai servizi di consegna entro 24 ore, e questo sta portando a un enorme aumento del traffico di consegne nei centri urbani. I veicoli elettrici per le consegne sono un ottimo modo per soddisfare questa crescente domanda di shopping online e servizi di spedizione, senza sacrificare la qualità dell’aria nelle nostre città. La nostra ricerca mostra che ora sta per entrare sul mercato un’intera gamma di veicoli elettrici di nuova generazione che potrebbero trasformare la mobilità commerciale urbana. In parole povere: non ci sono scuse per non sostituire il vostro furgone bianco con un furgone verde e rendere le consegne a zero emissioni la nuova normalità”.

Dallo studio emerge che l’aumento di rigorose zone a basse emissioni (LEZs) nelle città di tutta Europa sta rafforzando la domanda di veicoli elettrici per le consegne – una tendenza rafforzata dagli sforzi per ridurre l’impronta di carbonio tra gli operatori delle flotte aziendali e del settore pubblico. E che le case costruttrici stanno iniziando a introdurre una nuova gamma di veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni (ad esempio, Mercedes eVito ed eSprinter) a seguito di nuove ricerche che dimostrano che le aziende impegnate nei servizi di consegna dell’ultimo miglio danno la priorità al volume di carico totale possibile rispetto al carico utile massimo. La rivoluzione insomma è alle porte, perché fra l’altro la maggior parte dei nuovi veicoli elettrici ha un’autonomia di circa 160 km, e alcuni produttori sostengono addirittura che i loro veicoli più recenti possono raggiungere un’autonomia fino a 270 km.