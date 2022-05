Vivere i Paesi Bassi in modo completamente diverso non è così difficile. Basta spostarsi di 8.200 chilometri a sud-ovest per arrivare a Curaçao, l’isola olandese di 444 chilometri quadrati nei Caraibi, a circa 60 chilometri a nord del Venezuela. Essendo una delle tre isole ABC (sono le tre isole poste più a occidente delle Isole Sottovento, nelle Antille: Aruba, Bonaire ed appunto Curaçao n.d.r.), è perfetta per essere esplorata con una MINI Cabrio. Poiché è troppo pianeggiante per una pioggia che nasce da correnti ascendenti ed è sotto l’influenza diretta dell’aliseo di nord-est, le precipitazioni sull’isola sono rare.

Visitare Curaçao con la capote abbassata

La temperatura media è di 28 gradi, quindi, se vi piace il sole, potete aprire il tetto elettrico in tessuto 3 in 1 in soli 18 secondi prima di partire. Con la macchina in moto, potete sollevare la capote fino a una velocità di 30 km/h e poi lasciarla aperta fino al momento di parcheggiarla. Su quest’isola, quasi non sarà necessario utilizzare la funzione aggiuntiva del tetto scorrevole per far entrare della brezza fresca.

Con la capote abbassata, il bagagliaio da 160 litri può ospitare facilmente tutta l’attrezzatura da nuoto e da immersione necessaria per godersi le innumerevoli e fantastiche spiagge dell’isola. L’unico modo per proteggersi dall’abbagliante riflesso dei colori caraibici è quello di chiudere gli occhi, cosa chiaramente sconsigliabile. Perché oltre ai 150.000 cordiali abitanti dell’isola, agli ottimi piatti a base di pesce e alla vasta gamma di attività per il tempo libero, è proprio questa varietà di colori che allontana il grigiore della vita quotidiana.

La Piccola Olanda: dove tutto è colorato

Qui tutto è colorato, dalle case, alla storia, ai pesci. La MINI Cabrio in Carribean Aqua è perfetta per l’isola, soprattutto perché i trasporti pubblici non vi porteranno in tutti i luoghi che vorrete raggiungere. La cosa migliore è iniziare a esplorare la “Piccola Olanda” dalla capitale Willemstad, con il suo porto naturale di Schottegat, situato in posizione centrale, il più grande porto naturale interno dell’emisfero occidentale. Il centro della città, con i suoi quartieri di Punda, Otrabanda, Scharloo e il quartiere dei caffè di Pietermaai, è Patrimonio dell’Umanità Unesco, anche per i numerosi edifici storici dell’architettura coloniale olandese. Tra questi, il Forte Amsterdam, il Palazzo del Governatore e la Sinagoga Mikvé IsraelEmanuel. Mentre Punda vi appassionerà con le sue strade strette e dritte, le ville restaurate di Scharloo e Pietermaii sono davvero straordinarie. L’ambiente diventa elettrizzante a Otrabanda, dove la compatta MINI Cabrio si fa strada facilmente nel labirinto di vicoli tortuosi tra le piccole case colorate.

La capitale è Willemstad

La città di Willemstad è divisa dal Sint Annabaai, il collegamento tra i Caraibi e lo Schottegat. Due ponti imponenti collegano i quartieri della città: il Koningin Julianabrug, vero e proprio fiore all’occhiello dell’isola, regola la maggior parte del traffico. Infatti, il ponte a struttura trapezoidale, lungo 500 metri, porta le auto sopra l’acqua a un’altezza di 56,4 metri e regala una vista mozzafiato sul centro storico. E poi, per una volta, dovreste lasciarvi alle spalle la MINI cabrio, perché più a sud si trova il Koningin Emmabrug, al quale si può accedere solo a piedi. La “vecchia signora oscillante“, unica al mondo, è stata costruita nel 1888 e si appoggia su 16 pontoni galleggianti. Se necessario, viene spostata da motori diesel per consentire il passaggio di grandi navi. Si consiglia di fare una passeggiata attraversando il ponte, soprattutto di notte: le case si illuminano di mille colori, rendendo questo luogo unico ancora più affascinante. Se volete andare in auto da Willemstad alla punta nord-orientale dell’isola, non avete scelta: solo una strada vi porterà lì dalla capitale.

È qui che potrete mettere alla prova la MINI Cabrio, anche se non è consigliabile sfruttare tutto il potenziale dell’auto. In primo luogo, non è consentito guidare troppo velocemente e, in secondo luogo, troppe meraviglie da vedere si perderebbero nella corsa. Anche se sono possibili deviazioni verso le varie spiagge o città minori su entrambi i lati, a un incrocio dopo Grote Berg, proseguite verso nord, sul lato sud-orientale di Curaçao. Optate ad esempio per la Kaminda Monica Kapel-Matheeuw, che porta a Soto, un tempo sede del più grande produttore di sale di Curaçao, oggi gli antichi edifici restaurati ospitano un boutique hotel.

Le spiagge sono meravigliose

Come quasi ovunque, troverete naturalmente spiagge meravigliose per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarvi. A volte bisogna pagare qualche fiorino delle Antille come biglietto d’ingresso, ma ne vale la pena. La tappa più a nord è la gelateria Playa Knip Smoothies a Grote Knip, in una tranquilla spiaggia di sabbia bianca vicino ad una laguna nel nord dell’isola, vicino a Westpunt. È anche il luogo in cui gli abitanti di Curaçao vengono per un barbecue, a saltare dalle rocce nell’acqua cristallina o a rilassarsi al sole. Tornando lungo il margine settentrionale dell’isola verso la capitale, visitate il Christoffelpark, un meraviglioso parco nazionale con la montagna più alta dell’isola, il Sint-Christoffelberg, alto 375 metri. Infine, non perdete le Grotte di Hato, vicino all’aeroporto internazionale. Lasciatevi affascinare dai disegni della seconda ondata di insediamenti indiani (1500 a.C. circa).

Un brindisi con il Curaçao, il liquore tipico

E, dopo aver parcheggiato la MINI Cabrio per la notte, è finalmente arrivato il momento di provare il famoso liquore locale. Il distillato che prende il nome dall’isola si ottiene dalle bucce delle arance amare locali. Durante il processo, i residui vegetali della Pomerania vengono immersi nell’alcol, che rilascia l’aroma e le sostanze coloranti. Il liquore è disponibile in forma trasparente o nei colori rosso, arancione, verde e blu. Naturalmente, il liquore prodotto sull’isola non è nemmeno lontanamente paragonabile alla bevanda solitamente disponibile in Europa come “Blue Curaçao”. È incomparabile, proprio come un tour in MINI Cabrio nell’isola caraibica di Curaçao…