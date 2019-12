Una app che permette di pianificare i percorsi in città integrando completamente trasporto pubblico e monopattini elettrici. L’applicazione in questione è Moovit, dedicata alla mobilità urbana e partner dell’operatore di monopattini Circ. L’esperienza di Moovit in altre città del mondo dove già opera da tempo insieme a Circ e ad altri operatori dimostra come i monopattini elettrici non siano dei mezzi sostitutivi al trasporto pubblico ma mezzi di micromobilità che si integrano perfettamente con il sistema esistente. In queste città infatti il monopattino elettrico è uno strumento utilizzato prevalentemente per percorrere un breve tragitto, all’inizio del percorso ad esempio, per poi salire a bordo di un mezzo pubblico. Da qualche giorno questa rivoluzione è arrivata anche a Torino: i monopattini Circ sono la prima realtà del settore ad essere integrata all’interno dell’app Moovit. Chi pianifica un viaggio in città con Moovit potrà valutare le opzioni già presenti nell’app (autobus, tram, metropolitana, treni, scooter, biciclette e taxi) e la nuova possibilità offerta dagli operatori di monopattini come Circ. Un cambiamento radicale nel modo di spostarsi dei torinesi. Se fino a ieri il 25 per cento degli utenti Moovit percorreva oltre 1km a piedi ogni giorno, da oggi sarà possibile accorciare questa distanza ricorrendo ad un monopattino elettrico Circ proposto come soluzione di mobilità all’interno dell’app. Una soluzione che spinge gli utenti a valutare di abbandonare il mezzo privato, non preoccupandosi più della ZTL in centro città o del parcheggio da trovare. “Siamo felici di poter offrire per la prima volta in Italia questa nuova opzione di mobilità ai nostri utenti nella città di Torino, Circ è un alleato prezioso che si aggiunge alle tante opzioni già disponibili nell’app – afferma Samuel Sed Piazza, Direttore europeo delle partnership di Moovit – “Moovit infatti non è più un’app dedicata esclusivamente al trasporto pubblico ma un’app per tutte le opzioni di mobilità urbana”. “Con il lancio della partnership strategica con Moovit, Circ si afferma sempre più leader della micromobilità elettrica in Europa – ha detto invece Matteo Corasaniti, Director of Operations Circ Italy – a Torino offriremo a chi si sposta con il trasporto pubblico la possibilità di cominciare e concludere i suoi spostamenti con il monopattino in maniera semplice, sicura ed intuitiva”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram