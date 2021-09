ROMA – Le concessionarie automobilistiche italiane sono impegnate nel campo della riduzione dei consumi, promozione della mobilità elettrica, utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche nel sostegno alle comunità locali, riqualificazione di aree verdi e welfare aziendale. Tutti elementi positivi ma che stridono con l’ancora troppo elevato “gender gap” che si riscontra all’interno delle sedi di vendita dei veicoli (impiego femminile solo al 24 per cento).

A evidenziarlo è l’indagine “Reset”, appena presentata nel corso dell’Automotive Dealer Day di Verona e realizzata da Quintegia, in collaborazione con Findomestic, e frutto di uno studio qualitativo su un campione pari al 60% delle 1.234 concessionarie italiane. I dati contenuti nella ricerca evidenziano che più della metà delle concessionarie intervistate è già impegnata nella riduzione dei consumi energetici e il 25% ha dichiarato la volontà di farlo a breve. Lo stesso comportamento virtuoso si ritrova anche sul fronte della riduzione degli sprechi, con circa il 90% degli intervistati che ricorre o ricorrerà all’efficientamento dei processi anche con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Grande attenzione poi all’auto del futuro e alla sua (scarsa) infrastruttura con sette dealer su dieci che hanno dato il proprio contributo all’installazione delle colonnine di ricarica elettrica a disposizione degli automobilisti. Seppure protagonisti nella promozione della mobilità green, nelle iniziative sociali sui territori e nella gestione sostenibile d’impresa, i concessionari italiani restano saldamente appannaggio di professionalità prevalentemente maschili. Secondo lo studio, il gender balance resta un obiettivo difficile da ottenere poiché la percentuale dell’impiego femminile nel settore non va oltre al 24% del totale.

Infine, tra gli obiettivi sostenibili delle proprie aziende, i dealer riconoscono come prioritario l’aspetto legato all’etica aziendale (59%), seguito dalla gestione energetica (56%) e dai temi legati al coinvolgimento dei dipendenti, alla diversità e all’inclusione (55%). Insomma, la ricerca di Quintegia ha evidenziato una serie di comportamenti virtuosi, in linea con l’orientamento green di un settore che solo in Italia vale 340 miliardi di euro (20% del Pil) e che ha nei propri concessionari il primo avamposto nel rapporto con i consumatori, in continua evoluzione. (maurilio rigo)