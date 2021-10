C’è tutta la nuova mobilità dentro la Daimler Mobility, società nata meno di due anni fa e affiancata a Mercedes-Benz e Daimler Truck come terza azienda indipendente del gruppo di Stoccarda. Oltre ad automobili, camion e bus, la Daimler evidenzia così la necessità di un ulteriore pilastro, costruito sull’offerta di servizi di mobilità, per affrontare il mercato dei prossimi decenni.

La Daimler Mobility ha a disposizione una vera e propria galassia di marchi, fatti nascere o acquisiti nel corso degli ultimi quindici anni con preveggenza rispetto all’evoluzione delle richieste dei clienti, che ora trovano una casa e una strategia comune. Dici car sharing – infatti – e pensi alle smart di Car2go, il servizio lanciato dalla Daimler nel 2008 in Germania e arrivato nel 2013 in Italia prima a Milano, poi a Roma e ad altre città. Oggi il car sharing della Daimler Mobility ha il marchio Share Now ed è gestito in joint-venture con la Bmw.

La collaborazione con la Bmw per l’offerta di servizi di nuova mobilità non si limita alle auto in condivisione ma, all’interno del contenitore Your Now, comprende anche Free Now, l’app dedicata ai servizi taxi e alle corse in condivisione che ha inglobato la precedente MyTaxi e permette di muoversi in dieci paesi e oltre cento città prenotando e pagando diretta-mente dal proprio smartphone. C’è poi il marchio Reach Now, che ha sostituito – ampliando i servizi offerti – il precedente Moovel e riguarda lo sharing di monopattini e bici elettriche, mentre Charge Now è dedicato all’accesso alla rete di ricarica dei veicoli elettrici.

In Cina la joint venture della Daimler dedicata ai servizi di mobilità è con la Geely e con il marchio BlackRides offre servizi di noleggio con conducente nella megalopoli di Hangzhou, con l’obiettivo di spingersi in altre grandi città del paese. Nel mondo il servizio limousine è gestito dalla Daimler Mobility con lo storico marchio Blacklanes, nato a Berlino e con uffici a Dubai, Singapore e Brisbane con una presenza internazio-nale che coinvolge più di 400 impiegati.

Fa parte della galassia Daimler Mobility anche la FlixMobili-ty, società che controlla FlixBus e FlixTrain. La FlixBus, nata nel 2013 dalla fusione di due start-up tedesche, è attualmente una delle aziende leader della mobilità collettiva in Europa. Sono più di 2.500 i collegamenti bus offerti, con destinazioni in 36 paesi, oltre 400.000 collegamenti al giorno (in molti casi anche con partenze ogni 30 minuti) e un numero di viaggiatori che dal lancio ha superato ampiamente i cento milioni.

Il marchio delle auto a noleggio è Athlon, azienda nata oltre cento anni fa in un’officina di riparazione per auto in Olanda che oggi gestisce una flotta di 425.000 veicoli in Europa. La Daimler Mobility, con il marchio Athlon, ha un ruolo cruciale per la diffusione su larga scala dei sempre più numerosi mo-delli elettrici Mercedes. Proprio i servizi di mobilità e innovative formule di noleggio dell’auto elettrica – comprensive di ac-cesso alle infrastrutture di ricarica, veicoli alternativi in caso di viaggi su itinerari non ancora sufficientemente elettrificati, in-tegrazione con il noleggio di bici elettriche, monopattini e car-sharing – rappresentano nella visione Daimler una chiave decisiva per entrare pienamente nell’era degli spostamenti a zero emissioni.