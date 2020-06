La dodicesima Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo è stata rinviata al 2021. A causa dell’impossibilità di riposizionarla all’interno del calendario di ACI Sport entro fine anno, la manifestazione si terrà dal 25 al 27 marzo 2021. Le nuove date sono state scelte in accordo con le autorità locali e la Federazione, affinché la gara possa svolgersi al meglio, mantenendo intatta la sua tradizione unica.

Gli organizzatori della Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo hanno voluto sottolineare che la decisione di posticipare la manifestazione è stata presa per tutelare la salute degli iscritti, del personale e dei commissari di gara, con l’augurio che si svolgerà con la passione e la partecipazione di sempre. Lungo il percorso di oltre 700 chilometri, i ‘bolidi di ieri’ attraverseranno molte città di Lombardia, Piemonte e Liguria. La partecipazione alla corsa sarà riservata alle auto, costruite tra il 1906 e il 1976, munite di passaporto F.I.V.A. o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, oppure ancora, appartenenti ad un registro di marca. All’interno della dodicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa ‘Coppa delle Dame’, concepita per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo. Nata come opportunità per pochi facoltosi appassionati, la Coppa Milano-Sanremo ha visto, negli anni, correre grandi campioni del volante e illustri personaggi come, ad esempio, il Principe Adalberto di Savoia (vincitore nel 1933), a testimonianza del fatto che l’aspetto agonistico in questa competizione si è da sempre mischiato in maniera con l’elegante ed esclusivo fascino di una gara singolare nel suo genere. La Milano-Sanremo darà ai concorrenti l’opportunità di misurarsi al volante delle proprie vetture, sia in pista (come da tradizione presso il mitico Autodromo di Monza), che lungo il percorso con le prove cronometrate che, assieme agli scenari di Piemonte e Liguria, contribuiranno a rievocare il fascino della Coppa Milano-Sanremo.

