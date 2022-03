Tutto è pronto per “il via” alla XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo, la gara più ricca di fascino e storia d’Italia, in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2022. La “Rievocazione” è la seconda prova del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport, del quale fanno parte anche la Coppa delle Alpi, la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

L’evento è patrocinato da: Comune di Milano, Comune di Monza, Regione Piemonte, Regione Liguria, Comune di Genova, Città di Rapallo, Città di Sanremo, Comune di Acqui Terme, Comune di Portofino, Comune di Loano, Comune di Sassello ed Hello Rapallo.

Le vetture ammesse

La partecipazione è riservata alle auto costruite tra il 1906 e il 1990, munite di passaporto F.I.V.A., o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca, per abbracciare l’importante patrimonio storico dei diversi raggruppamenti. A seguito del forte riscontro della passata edizione e con l’intento di ampliare i target di riferimento, l’Organizzazione ripropone un’ulteriore categoria riservata a youngtimer, instant classic e supercar moderne denominata “Rendez-Vous”.

La manifestazione è ricca di novità

La “Signora” delle gare si prepara ad un’edizione ricca di novità imperdibili, logistiche e sportive, in un blend perfetto di competizione e spettacolarità, tradizione e savoir faire, elementi che rendono dal 1906 la Coppa Milano-Sanremo un appuntamento irrinunciabile e dal fascino unico ed esclusivo per gentlemen drivers e personaggi del jet set internazionale.

L’evento, riconfermandosi protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica, punta i fanali sulla Liguria, regione che accoglierà con entusiasmo gli equipaggi e ospiterà parte rilevante della competizione.

<< La 13° edizione della rievocazione storica della coppa Milano Sanremo – ha dichiarato l’assessore ligure allo Sport Simona Ferro – si aprirà con 12 nuove prove speciali nell’autodromo di Monza, in omaggio ai 100 anni di questo autentico tempio della corsa. Dopo tale entusiasmante inizio la gara prenderà il via venerdì 1 aprile con la discesa in Liguria dalla Lombardia attraverso il Piemonte con una serie di prove a cronometro e di abilità dall’alto tasso agonistico. Infine dopo il défilé di queste signore della strada nella splendida Portofino, sabato 2 aprile si proseguirà alla volta di Sanremo non prima di aver attraversato Genova e oltre cento prove speciali tra cui le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, per poi proseguire alla volta di Loano e raggiungere infine Sanremo. Una 3 giorni di spettacolo e prove tecniche in cui la Liguria sarà protagonista con le sue tortuose strade e le sue sinuose curve vero ostacolo per i gentlemen drivers che la attraverseranno>>.

Il programma

Con rinnovato spirito e passione, i “bolidi di ieri” stanno scaldando i motori per intraprendere un percorso di oltre 700 chilometri, tra Lombardia, Piemonte e Liguria, toccando città e paesaggi dal fascino intramontabile.

Giovedì 31 marzo la Coppa Milano-Sanremo prenderà il via per la prima volta dall’Autodromo di Monza con le 12 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate e continuerà con la presentazione ufficiale nel cuore di Milano.

Dopo una giornata carica di emozioni, alle prime luci di venerdì 1 aprile, gli equipaggi – affrontate una serie di avvincenti prove cronometrate nell’inedito contesto urbano del The Dap Dei Missaglia Art Park – attraverseranno lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra piemontese per godere di un piacevole break ad Acqui Terme presso le Cantine Cuvage e si dirigeranno alla volta del territorio ligure.

Qui ad attenderli come da tradizione la tappa intermedia di Rapallo e con l’atteso ritorno a Portofino, perla del Tigullio, per l’imperdibile défilé e contest d’eleganza nell’affascinante cornice della Marina. L’evento è riservato alle auto partecipanti e suddiviso in 4 categorie: Veteran per le auto costruite fino al 1946, Vintage dal 1946 al 1976, Instant Classic e Sportscar.

La seconda giornata di gara si concluderà con il soggiorno presso l’esclusivo Hotel Excelsior di Rapallo.

Sabato 2 aprile gli equipaggi si vedranno protagonisti delle ultime combattute sfide: dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo si addentreranno nel cuore di Genova fino a Piazza de Ferrari e affronteranno dopo oltre cento prove speciali (di cui sei a media) le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, per poi sostare per un light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano.

Punto di arrivo della competizione Sanremo, la celebre Città dei Fiori, pronta ad incoronare come ogni anno i vincitori della Rievocazione Storica che porta il suo nome.

In questa sua XIII edizione, la Signora delle Gare non si pone solo come una competizione sportiva, ma come una vera e propria experience a 360 gradi, volta ad esaltare il territorio e le sue ricchezze. In questo modo, quello che è sempre stato un suggestivo sfondo alla gara, diventa protagonista grazie ai partner che la sostengono: Cuvage, eccellenza italiana dello spumante metodo classico e official supplier dell’evento per il settore beverage e il Consorzio dell’Olio d’Oliva, portavoce dell’eccellenza gastronomica del territorio, rinnovato gradito omaggio per tutti gli equipaggi.

<<Accogliamo con piacere l’arrivo della 13esima edizione della Coppa Milano Sanremo – ha chiuso l’assessore sanremese allo sport Giuseppe Faraldi – la rievocazione storica della gara più antica d’Italia che, ancora una volta, attraversa il nostro territorio ponendo in risalto le sue bellezze e peculiarità. E diamo il benvenuto a tutti i partecipanti e i loro equipaggiamenti. Queste affascinanti vetture ci permetteranno di compiere un tuffo nel passato, che non dimentica il sapore della competizione. I motori si scaldano, ricordandoci la forte tradizione sportiva di Sanremo e della Liguria”.

Le foto inserite si riferiscono all’edizione 2021 della Rievocazione. I crediti fotografici sono di BluePassion Photo