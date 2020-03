Il consiglio d’amministrazione di Autostrada del Brennero ha approvato un piano di gestione dell’emergenza Covid-19 per i prossimi due mesi. L’obiettivo, spiega una nota, è “continuare ad assicurare il servizio autostradale tutelando la salute dei dipendenti della società”.

È stata definita una dotazione minima di personale necessario a garantire l’operatività di A22 ed è stato attivato il telelavoro per le mansioni compatibili con questa modalità. I turni di servizio sono stati studiati in modo da poter assicurare i massimi livelli di sicurezza a chi è al lavoro e un congruo periodo di isolamento a chi resta a casa.

La necessità di tenere il più possibile lontani dal lavoro i collaboratori ha reso necessario il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, che sarà applicata a sospensione parziale, al 30 e al 50 per cento. La misura, condivisa nei giorni scorsi con le rappresentanze sindacali, avrà validità per nove settimane.

“Si tratta – commentano il presidente, Hartmann Reichhalter, e l’amministratore delegato, Diego Cattoni – dell’unica strada percorribile per tutelare la salute dei collaboratori, garantendo il più possibile la continuità del loro reddito. La presenza minima negli abituali luoghi di lavoro, sottoposti a una costante igienizzazione, assicurerà la massima sicurezza”.

La definizione di una dotazione minima di personale, senza pregiudizio per il servizio autostradale, è stata resa possibile anche da un calo del traffico ormai costantemente sotto il 50 per cento, con picchi negativi che superano il 70 per cento.

