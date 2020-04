Il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero, lo scorso 13 marzo, ha deliberato all’unanimità il finanziamento di attrezzature e materiale medico da destinarsi agli ospedali pubblici di ciascuna Provincia attraversata da A22.

Una decisione per mettere da subito a disposizione delle strutture sanitarie di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena 150.000 euro, per una somma complessiva di 900.000 euro, con l’obiettivo di acquistare attrezzature di primaria importanza per affrontare l’emergenza Covid-19.

