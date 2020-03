Autostrade gratis in Sicilia “alla luce dell’emergenza Coronavirus”. La decisione del Consorzio autostrada siciliane è resa nota dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. “Il Consorzio autostrade siciliane – afferma Falcone – ha stabilito la sospensione totale del pedaggio per tutti gli utenti delle autostrade isolane. Lo aveva già fatto per medici, infermieri e operatori del 118 impegnati nella battaglia contro il coronavirus ed autotrasportatori, settore fondamentale per l’approvvigionamento di beni di prima necessità e derrate alimentari. Oggi – aggiunge – arriva l’ulteriore estensione. Un’azione in linea con le aspettative degli automobilisti nel pieno di un’emergenza inedita e drammatica. Questa iniziativa – sottolinea l’assessore – restituisce ulteriore dignità a un’ente che, fino a poco tempo fa, era un carrozzone e che oggi, sotto la guida del Governo Musumeci, ha imboccato un percorso di risanamento. Grazie all’Ente e al Ministero delle Infrastrutture”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram