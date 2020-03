In Germania a seguito di un accordo raggiunto con tutte le organizzazioni sindacali, Bosch ridurrà drasticamente a partire dal prossimo 25 marzo (in alcune località già dal 23) le operazioni nelle sue sedi tedesche limitando di conseguenza parte delle attività produttive e amministrative. In alcune località. In totale il provvedimento interesserà circa 35 sedi del settore Mobility Solutions in Germania, nonché uffici che svolgono funzioni aziendali. Con questa misura, Bosch intende offrire una maggiore protezione contro il rischio di infezione da coronavirus per tutta la sua forza lavoro e mettere contemporaneamente in atto una reazione al drastico calo della domanda di veicoli – in particolare in Europa – e ai relativi tagli della produzione da parte delle Case automobilistiche.

Bosch comunica anche che le attività essenziali per il business e quelle strategiche per la manifattura e l’ingegneria verranno proseguite, anche in vista dell’attuale graduale ripresa del mercato automobilistico cinese. Fornendo le parti necessarie per la fabbricazione e la manutenzione dei veicoli commerciali Bosch contribuisce anche a mantenere attivo il trasporto di merci e persone in tutto il mondo. La strategia scelta prevede una opzione ripartenza che è stata scelta per fare in modo che, una volta che il mercato si sia ripreso, Bosch possa soddisfare le esigenze dei suoi clienti nel settore automobilistico rapidamente e nel migliore dei modi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram