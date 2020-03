Ancora uno spostamento ‘illustre’ legato alla crisi da coronavirus che obbliga gli organizzatori di eventi e competizioni a cercare date lontane dall’attuale emergenza. E’ la volta ora della 88ma edizione della 25 Ore di Le Mans, una delle competizioni automobilistiche più celebri. A calendario originariamente per il 13-14 giugno, è stata ora collocata sul calendario della Federazione Internazionale dell’Automobile al 19-20 settembre. ”Le restrizioni attualmente in vigore in Francia e in altri Paesi del mondo per frenare la diffusione del coronavirus – si legge nella nota – hanno spinto l’organizzatore della gara Automobile Club de l’Ouest, in collaborazione con la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e il World Endurance Championship (FIA WEC), a rinviare la 24 Ore di Le Mans originariamente prevista per il 13-14 giugno 2020”.

