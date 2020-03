L’onda lunga dell’emergenza coronavirus si estende ben oltre l’estate e spinge gli organizzatori del Salone dell’Auto di Parigi ad annullare l’edizione 2020 che era programmata dall’1 all’11 di ottobre. Nel comunicato diffuso oggi si precisa che ”vista la gravità della crisi sanitaria senza precedenti nel settore automobilistico, colpito duramente anche dalle conseguenze economiche” gli organizzatori non sarebbero oggi in grado “di mantenere nella sua forma attuale l’edizione 2020 del Mondiale de l’Auto”. AMC Promotion assieme a Hopscotch Groupe avevano predisposto per quest’anno, oltre al Mondiale de la Moto, anche una serie di eventi collaterali, per puntare a ripetere la performance – in tempi di crisi dei Saloni dell’Auto – che aveva visto nel 2018 un totale di 1,068 milioni di visitatori varcare i cancelli dello spazio espostivo a Porte de Versailles. ”Stiamo studiando tutte le soluzioni alternative – precisano gli organizzatori – in stretta collaborazione con i nostri principali partner e in particolare con quelli della mobilità innovativa e nell’ambito del B to B”.

