L’edizione 2020 del celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che attira sul lago di Come collezionisti e appassionati da ogni parte del mondo, non si svolgerà nelle date previste – dal 22 al 24 maggio – e potrebbe essere spostato al 16 – 18 ottobre 2020. Lo comunica il team organizzativo che precisa di aver preso questa decisione ”alla luce degli attuali eventi e delle crescenti misure in atto per contenere il coronavirus, e per la conseguente necessità di tutelare i nostri ospiti e il nostro staff”. Per ciò che riguarda la nuova data in ottobre il team organizzativo ribadisce che ”terrà costantemente monitorata la situazione relativa alla diffusione del coronavirus e che si attende di poter dare una conferma definitiva nel prossimo mese di giugno”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram