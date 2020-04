Per trascorre una quarantena all’insegna del divertimento e del relax, Citroën Lifestyle propone una selezione di giochi e di attività per grandi e piccini. Dai colori, ai giochi per diventare piloti fino a cimentarsi in provetti pasticceri ce ne è davvero per tutti i gusti. Per sviluppare il proprio talento artistico o per praticare un’attività anti-stress, Citroën Lifestyle propone una pagina da colorare in grande formato (100 x 70 cm) de la “Ville lumière” dove i modelli della marca si ritrovano ai piedi dei principali monumenti della capitale. Per i provetti piloti, invece, a disposizione un garage in legno Citroën Origins che è il frutto di una creazione realizzata da Citroën con Janod. Progettata rispettando i colori del passato della marca, questo garage è dotato di una pompa per il rifornimento di carburante, di autolavaggio con rulli, di un ascensore e diverse rampe di accesso, tutto sotto il controllo di tre simpatici addetti ai lavori. Disposto su due piani, offre una grande modularità e viene fornito con quattro macchinine in formato 3 pollici. Adatto ai bambini dai 3 anni in su. E ancora, per gli appassionati delle quattro ruote, il marchio del double chevron propone un cofano con cinque macchinette in legno Citroen Origins, con i modelli che hanno fatto la storia del brand: 2 CV, Mehari, Type H, Traction Avant e Rosalie. Il marchio ha pensato anche agli amanti delle pause golose con uno stampo per torte dalla forma dell’iconica Citroën 2CV.

Tra gli ‘attrezzi’ da cucina anche il cubo per tagliare i biscotti con sei diversi stampini a forma di iconici modelli di vetture (Type A, Type H, Traction Avant, 2CV, Ami 6 e CX) mentre per chi è appassionato di giochi di società il Monopoly Citroen Origins ed un mazzo composto da 52 carte per potersi cimentare in giochi come belote, poker, ramino, solitario, blackjack, 8 americano. Tra i giochi di carte anche ‘Top Trumps’, con 30 carte dei modelli più rappresentativi del marchio, dal 1919 fino ad oggi, ed il gioco di memoria Citroën Origins.

