Share Now lancia un nuovo pacchetto da 30 giorni per affrontare l’emergenza coronavirus. Il servizio sarà disponibile al prezzo di costo per tutti i lavoratori coinvolti in prima linea nell’emergenza, fino al 12 aprile. Tra le categorie incluse nella lista Care vi sono il personale ospedaliero, il personale di supermercati e negozi di alimentari, i dipendenti delle aziende di servizi idrici, elettricità e telecomunicazioni e molte altre professioni.

Grazie alla nuova offerta, tali clienti potranno mantenere il veicolo a loro disposizione per un mese intero, uscendo anche al di fuori dell’area operativa del servizio. Solo l’ultimo viaggio dovrà terminare all’interno dell’area così da poter propriamente chiudere il noleggio. Inoltre, tutti i clienti che rientrano nella lista Care potranno usufruire anche della tariffa al minuto e dei pacchetti orari e giornalieri di Share Now ad un prezzo scontato.

Per utilizzare il servizio nell’ambito dell’iniziativa Care, gli utenti dovranno inviare alla mail care-it@share-now.com la foto del tesserino del proprio ordine o di qualsiasi documento atto a comprovare la professione in corso. Il servizio clienti invierà a sua volta una mail di conferma con il prezzo di costo del servizio – non disponibile al pubblico. Il cliente, quindi, potrà immediatamente attivare tramite app il pacchetto da 30 giorni al prezzo standard e Share Now trasferirà l’importo dovuto sul suo conto corrente, entro sette giorni lavorativi, sotto forma di rimborso.

Il pacchetto sarà disponibile a metà prezzo, ossia allo stesso valore del pacchetto da 14 giorni, anche per tutti gli altri clienti Share Now che avessero bisogno di utilizzare il servizio per comprovate esigenze e non rientrassero nelle categorie selezionate.

