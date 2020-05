Dall’abbigliamento tecnico sportivo per le più grandi competizioni motociclistiche alla produzione di mascherine. Si è subito adattata alle esigenze dell’emergenza coronavirus la HRX di Moncalieri (Torino), leader europeo nel settore, tra le poche aziende al mondo certificate Fia (Federation International Automobile) e Sfi (Safety Foundation, per il mercato Usa).

“Da anni ci occupiamo della sicurezza dei piloti del Motorsport in gare in cui si toccano velocità superiori a 400 km orari tra le quali la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans – spiega l’ad Agostino Alberghino, da 30 anni nel settore – ora, grazie al nostro reparto Ricerca e Sviluppo, cerchiamo di garantire la sicurezza delle persone. Siamo abituati a prendere decisioni in tempi molto stretti e a sviluppare tecnologie nuove. Per questo siamo riusciti a rimodulare la produzione su questa nuova necessità, senza però dimenticare il design”.

Le mascherine vengono confezionate una per una e sono disponibili centinaia di modelli e di grafiche.

