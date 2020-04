Da lunedì prossimo, 27 aprile, e fino al 30 aprile, nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza), saranno al lavoro circa 750 persone al giorno per “svuotare” le linee produttive e permettere l’attività di ricerca e sviluppo sui modelli ibridi di Jeep Compass e Renegade. Lo hanno reso noto, in un comunicato congiunto, le rappresentanze sindacali al termine di una call conference con i dirigenti aziendali.

In particolare, i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf hanno sottolineato che Fca ha inviato comunicazione al prefetto e che dal 27 al 30 aprile sarà effettuato “il completamento della costruzione di circa 600 veicoli 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass in versioni non ibride che attualmente occupano e impegnano le linee di produzione dello stabilimento”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram