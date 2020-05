Si chiama (e non poteva essere diversamente) Covid Bike ed stata realizzata da un intraprendente meccanico di Aralia nel distretto indiano del Tripura Occidentale. Partha Saha ha reagito rapidamente alle limitazioni imposte dal Governo centrale e da quello locale, inventando una due ruote capace di ottemperare al distanziamento sociale, collocando il sellino del passeggero a 1 metro da quello del motociclista. Ma non è tutto, perché Partha Saha ha anche pensato ai problemi dell’ambiente e alla necessità di dare il suo contributo per ridurre – in questo periodo di sofferenze respiratorie – l’inquinamento dell’aria. Come riporta Economic Times of India, il meccanico ha scelto un sistema d propulsione elettrica, con batteria agli ioni di litio collocata al centro della strana ma funzionale Covid Bike. ”Negli ultimi cinque anni ho convertito tante bici a pedali – ha detto Saha – in bici elettriche per offrire alle persone un’alternativa al motore a scoppio. E lo faccio da solo, con i miei risparmi. Ho costruito questa due ruote per dare un messaggio, cioè che per sconfiggere il Covid-19 occorre mantenere il distanziamento sociale”. L’iniziativa ha ottenuto immediatamente popolarità nei social media grazie alla sua creatività. E il meccanico di Aralia spera che la sua due ruote, utilizzata per trasportare la figlia a scuola, aiuti il programma Make in India varato del primo ministro Narendra Modi per incoraggiare l’imprenditorialità nel Paese.

