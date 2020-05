Una raccolta fondi ribattezzata #raceagainstCovid, in favore del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. Ad organizzarla è la Ducati che ha chiamato a raccolta dipendenti della sede di Bologna e di tutte le filiali nel mondo, concessionari, fornitori, partner, piloti e appassionati.

L’obiettivo è quello di raccogliere, entro giugno 2020, i fondi necessari per finanziare strumentazione, ricerca e personale del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna dedicati alla cura esclusiva dei pazienti in convalescenza post Covid-19.

“Di fronte a una tragedia come quella causata dal virus Covid19 – osserva Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati – si può rimanere immobili, paralizzati dal terrore, o reagire in modo rapido, preciso e coordinato. Aiutare il sistema sanitario in ogni modo possibile è un dovere di ogni singolo cittadino e anche delle imprese che sono parte fondante del tessuto sociale”.

Ad aprire la raccolta sono stati i membri del board della Ducati, seguiti poi da tanti altri dipendenti. La cifra raccolta, è stata poi raddoppiata dall’azienda, raggiungendo l’importo di 100.000, base di partenza di #raceagainstCovid..

“In tutte queste settimane di emergenza Coronavirus, la nostra sanità pubblica regionale ha ricevuto dimostrazioni di sostegno incredibili, di fronte al lavoro straordinario di medici, infermieri e operatori ai quali saremo sempre grati. – commenta nella nota il il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – Tanta vicinanza e tantissime donazioni, da chi poteva dare tanto e da chi meno, ma davvero una voglia di rimanere uniti contro la pandemia che prosegue tuttora. Ecco perché l’iniziativa della Ducati è altrettanto bella e importante”.



