La famiglia Agnelli dà 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento Protezione Civile per far fronte all’emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di Torino e del Piemonte. Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno acquistando presso fornitori esteri 150 respiratori e materiale medico-sanitario. Offerti servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature mediche sui mercati internazionali, e relativi servizi doganali per l’importazione rapida in Italia. Le misure per rispondere all’emergenza Covid 19 sono state messe in campo dalla Famiglia Agnelli e dalle sue società, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile italiana, a sostegno della cura dei malati predisposta dal servizio sanitario nazionale e in aiuto delle persone che si trovano o si troveranno in situazione di bisogno. Per quanto riguarda i respiratori e il materiale sanitario Exor e le sue controllate Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e Cnh Industrial – alle quali si sono aggiunte anche Ermenegildo Zegna e Fondazione Pesenti – si occuperanno anche dell’immediato trasporto aereo in Italia. La società di noleggio a lungo termine Leasys (Fca Bank) mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e di altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza. Le iniziative si aggiungono alle campagne già in atto: la raccolta fondi #DistantiMaUniti promossa dalla Juventus e tuttora in corso sulla piattaforma gofundme (www.gofundme.com/f/distanti-ma-uniti-dona-insieme-alla-juventus) ; l’iniziativa #restoascuola promossa dalla Fondazione Agnelli, con la Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e La Stampa, per sostenere la didattica a distanza nelle scuole, in particolare per quegli studenti che stanno incontrando maggiori difficoltà negli apprendimenti.

