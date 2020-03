Fca Bank e la sua controllata Leasys intervengono a sostegno della comunità colpita dalla diffusione del Covid-19, fornendo un supporto concreto all’Anpas, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Leasys ha messo a disposizione dei volontari 130 vetture Fiat e Jeep, utili anche per la consegna di tamponi per gli ospedali e per spostare agevolmente personale impegnato nelle operazioni di sicurezza quali medici, infermieri, soccorritori e volontari.

Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i mille presidi delle associazioni iscritte all’Anpas potranno contare su un sostegno nelle azioni quotidiane di consegna di farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi da casa.

“In momenti come questo, di grande sforzo da parte di tutti noi, ricevere l’aiuto concreto di Fca Bank e Leasys ci aiuta a portare avanti l’impegno non solo dal punto di vista operativo, per svolgere ancora meglio e in maniera ancora più efficace i nostri servizi, ma è anche e soprattutto un riconoscimento morale ed etico al nostro agire, che ci fa sentire davvero accomunati in questa emergenza” commenta Fabrizio Ernesto Pregliasco, presidente nazionale Anpas. “Ringraziamo vivamente l’Anpas e i suoi volontari che ogni giorno si mettono al servizio della comunità con grande coraggio e altruismo.

Speriamo davvero che queste vetture possano rappresentare un valido sostengo al loro generoso e prezioso operato” afferma Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram