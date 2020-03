General Motors ha comunicato che ridurrà temporaneamente i salari per tutti i dipendenti a livello globale del 20% per ‘tutelare la liquidità’ durante la crisi coronavirus. Ma ha anche promesso che compenserà il reddito perso entro un anno con un unico pagamento entro il 15 marzo 2021. Fra i provvedimenti anche il congedo forzato, con il 75% della retribuzione, per oltre 6.500 dipendenti negli Stati Uniti – per lo più con funzioni di ingegneria – che non possono lavorare in remoto. Tagli anche per i dirigenti di GM, che saliranno dal 20% generalizzato al 25% per il management e al 30% per i cosiddetti ‘leader senior’. Decisa anche una riduzione del 20% per le retribuzioni dei membri del cda, ma in questo caso la decurtazione ‘salva Covid-19’ non sarà rimborsata. Il ricalcolo dei salari sarannoci sarà dal primo aprile e – ha dichiarato il portavoce di GM Jim Cain. “L’attività di GM e il suo bilancio erano molto forti prima dell’epidemia – ha detto Cain – e i provvedimenti che stiamo prendendo ora ci aiuteranno a riconquistare il nostro slancio”.

