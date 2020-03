Di fronte all’emergenza Coronavirus, la società di noleggio conferma la piena operatività delle agenzie in Italia e rassicura i propri clienti disponendo un’ulteriore procedura di sanificazione ed igienizzazione dei veicoli, in aggiunta ai consueti lavaggi interni ed esterni. ”Alla luce dell’evoluzione della situazione contingente riteniamo fondamentale attenerci alle indicazioni delle autorità competenti e ricordarle agli ospiti – ha precisato Massimiliano Archiapatti – amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia – . Tuttavia, per offrire loro le migliori condizioni di viaggio e rassicurarli sulla massima attenzione e cura da parte dell’azienda, abbiamo attivato, su tutto il territorio nazionale, procedure straordinarie di sanificazione dei veicoli”.

Inoltre, Hertz ha reso disponibili a titolo gratuito gel disinfettante per le mani nelle agenzie di noleggio e set di salviettine disinfettanti nei veicoli a noleggio.

Hertz ribadisce e fa proprie le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e ricorda ai propri Ospiti l’importanza di: lavarsi spesso le mani per almeno 20 secondi; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccare occhi, naso e bocca con le mani; coprire bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse; non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetti di essere malato o si assistano persone malate; i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; contattare il numero 112 in caso di febbre o tosse e se si pensa di poter essere stato contagiato; gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.

