Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, Hyundai consegna una flotta di auto alla Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è quello di contribuire a rafforzare i servizi di sostegno alla popolazione nelle regioni più colpite.

I SUV e le city car Hyundai saranno utilizzati dagli operatori sanitari e dai volontari della CRI, impegnati sul territorio in attività come l’assistenza sanitaria domiciliare e la consegna di spesa, beni di prima necessità e medicinali. Il sostegno alla Croce Rossa Italiana fa seguito a un’altra iniziativa realizzata da Hyundai nelle scorse settimane per supportare alcune strutture ospedaliere in Lombardia come l’IRCCS Ospedale San Raffaele, l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e l’Istituto di Cura Città di Pavia, alle quali è stata destinata una flotta di veicoli per fronteggiare le numerose richieste di mobilità di personale, collaboratori e volontari impegnati nei vari ospedali. “Attraverso azioni come queste – fanno sapere dalla casa automobilistica coreana – Hyundai desidera testimoniare la vicinanza alla popolazione Italiana e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza.

L’attenzione alle persone più deboli e fragili rappresenta inoltre un impegno preciso che fa parte della filosofia aziendale di Hyundai e che ne orienta l’operato”.

