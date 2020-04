Arriva dalla Francia la notizia di una interessante iniziativa attivata da questa settimana dal Gruppo Dugardin, che rappresenta attraverso undici impianti le marche Ford, Hyundai, Volvo, Maserati, Land Rover e Jaguar oltre alle minivetture Chatenet, Microcar e Ligier. Con il programma che è stato denominato Zen Pack, i clienti delle concessionarie di Villeneuve d’Ascq, Roncq, Valenciennes, Armentières, Fches-Thumesnil, Lys-lez-Lannoy, Dunkerque, Aire-sur-la-Lys, Boulogne-sur-Mer, Calais e di Saint-Omer potranno infatti richiedere un pacchetto di servizi post-vendita che comprende il ritiro e la riconsegna a casa dell’auto (entro 20 km da ogni concessionario) e un accurato trattamento anti-virus, il tutto per una spesa di 39 euro. Per garantire clienti e operatori, ogni veicolo viene ‘preparato’ sia nella fase di ritiro al domicilio che in quella di restituzione con un kit di coperture protettive che comprende sedili, volante, moquette, leva del cambio, freno a mano. Come ha detto al sito specializzato Autoactu, che riferisce dell’iniziativa, il direttore post-vendita del Gruppo Patrick Callebaut ha ricordato che ”la presa e restituzione a domicilio consente di ottimizzare questo periodo di immobilizzazione delle auto. facendo eventualmente eseguire anche operazioni di manutenzione e riparazione”. In due sole giornata, dopo la comunicazione dell’iniziativa ai propri clienti via e-mail o con richiamo di coloro che si erano visti annullare un appuntamento per la quarantena, il Gruppo Dugardin ha già messo in agenda più di 150 appuntamenti Zen Pack.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram