Cancellata anche la seconda tappa del Trofeo Eunduro KTM. “KTM comunica – si legge nella nota stampa – che il Motoclub Isola d’Elba, organizzatore della seconda prova del Trofeo Enduro KTM 2020 in programma il prossimo 12 aprile, ha deciso in accordo con la Federazione Motociclistica Italiana e le autorità competenti locali di sospendere la gara, in considerazione del perdurare dell’emergenza legata al Coronavirus e delle ultime disposizioni del Governo”. KTM è già al lavoro col supporto della FMI e del Motoclub per cercare di recuperare la data successivamente.

Ulteriori comunicazioni sulla data di recupero saranno fornite appena disponibili.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram