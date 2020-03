“Ci sono colori che sono parte della nostra storia da sempre. In questo periodo, in cui occorre sostenersi a vicenda, restando a casa al sicuro, li sentiamo ancora più nostri”. E’ quanto si legge nel profilo ufficiale di Facebook di Automobili Lamborghini che ha deciso di illuminare la propria sede di Sant’Agata Bolognese con il Tricolore in segno di unità e sostegno all’intera Nazione che sta affrontando l’emergenza Coronavirus.

