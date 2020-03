La Marelli ha disposto la sospensione temporanea di tutte le attività produttive nei propri stabilimenti italiani dal 16/03 al 18/03 incluso in aggiunta alle misure già adottate a tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti nel corso delle ultime settimane in relazione all’epidemia Coronavirus.

La misura – si legge in un comunicato – è stata adottata “allo scopo di garantire, al massimo livello possibile, la salute e il benessere dei dipendenti, che costituiscono la priorità assoluta per l’azienda e per adeguare in maniera ancor più rigorosa le misure di salute e sicurezza al protocollo emanato dal Governo Italiano, che prevede la sospensione delle attività produttive in tali fasi di adeguamento”.

Marelli continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, pronta ad assumere nuove decisioni sempre in accordo con le indicazioni delle autorità governative di riferimento, a livello nazionale e locale.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram