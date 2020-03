Con l’hashtag #nonfermiamoilcervello Mazda Motor Italia ha decido di promuovere la formazione a distanza per supportare la sua rete di assistenza e vendita. La casa giapponese ha infatti pensato di sostenere i concessionari e i riparatori autorizzati, offrendo loro formazione attraverso il ‘My Lab Web’, ovvero corsi interattivi a distanza rivolti ai tecnici della rete di assistenza e ai consulenti di vendita Mazda. My Lab Web è uno strumento di e-learning suddiviso in più sessioni, nelle quali il trainer eroga il corso come se fosse in aula, alternando argomenti di teoria illustrati su slide condivise o sulla lavagna, a parti pratiche svolte sull’auto, costantemente ripreso da una videocamera mobile, per permettere al trainee di seguirlo a distanza. I partecipanti possono infatti accedere attraverso un qualsiasi dispositivo collegato a internet, ovvero PC, tablet e smartphone. Mazda ha dato il via ai corsi già la scorsa settimana con tre sessioni completate e numerose sono le iscrizioni per i corsi dei prossimi giorni. La formazione a distanza si inserisce all’interno di Mazda Yushu, il programma di sviluppo con l’obiettivo di accrescere le competenze e le capacità del personale della concessionaria Mazda a contatto con il cliente. Yūshū è una parola giapponese che significa eccellenza, utilizzata da Mazda Motor Italia anche in questo periodo così complesso, per inviare un messaggio positivo ai propri collaboratori e partner, invitandoli a non fermarsi, pur restando a casa, salvaguardando innanzitutto la salute di ognuno e rispettando le misure governative per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, con l’obiettivo di tornare presto al lavoro, più preparati di prima.

